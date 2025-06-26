Ve Cristiano Ronaldo İmzayı Attı

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Futbol hayatına nerede devam edeceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo sonunda imzayı attı.

Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merak konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerine Al-Nassr’da devam etme kararı aldı. Suudi Arabistan temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı “Hikaye devam ediyor” paylaşımıyla anlaşmayı resmen duyurdu.

Ocak 2023’ten bu yana Al-Nassr forması giyen 40 yaşındaki yıldız oyuncu, şu ana kadar çıktığı 105 maçta 93 gol atarken, 19 asistle takımına katkı sağladı. Aynı zamanda Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde üst üste 2 kez gol krallığı yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi