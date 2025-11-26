TFF'den Eren Elmalı Kararı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı Evren Eren Elmalı hakkında bahis gerekçesiyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıkladı. TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."