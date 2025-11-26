Okan Buruk'tan Yenilgi Sonrası Çarpıcı Özeleştiri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union SG'ye evinde kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ye RAMS Park’ta 1-0 yenildi. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, takımın maç boyunca doğru kararlar vermekte zorlandığını ve hücumda üretkenlik gösteremediklerini vurguladı.

'YANLIŞLARIMIZI GÖRMELİYİZ'

Okan Buruk'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmak zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı.

* Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var. Bunu gördük açıkçası.. Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum.

* Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Okan Buruk
