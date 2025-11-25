Galatasaray, Devler Ligi'nde Yara Aldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’e lider dönen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika ekibi Union SG’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Bu sonuçla Galatasaray 5 maç sonunda 9 puanda kaldı ve turnuvada ilk 8’in dışında yer aldı.

Karşılaşmanın tek golü 57. dakikada Promise’den geldi. Galatasaray, 77. dakikada Abdülkerim’le beraberlik fırsatını yakalasa da top çizgiden çıkarıldı. 89. dakikada Arda Ünyay’ın ikinci sarı kartla oyundan atılması sarı-kırmızılıların son bölümdeki çabasını iyice zora soktu.

EKSİKLERLE SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'da Osimhen, Lemina, Yunus Akgün, Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması kapsamında forma giyemedi. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Monaco'ya konuk olacak.

