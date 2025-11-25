Galatasaray-Union SG Maçının 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray ile Union SG karşı mücadele edecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11’lei de belli oldu. Uğurcan Çakır, Icardi ve İlkay Gündoğan ilk 11’de yer aldı.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez.