Galatasaray-Union SG Maçının 11'leri Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Galatasaray-Union SG Maçının 11'leri Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray ile Union SG karşı mücadele edecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11’lei de belli oldu. Uğurcan Çakır, Icardi ve İlkay Gündoğan ilk 11’de yer aldı.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez.

Trabzonspor, 10 Kişi Direnen Başakşehir'i Son Anda Yıktı 10 Kişi Direnen Başakşehir Son Anda Yıkıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’ye Derbi Öncesi Ederson Şoku! PFDK’ye Sevk Edildi Fenerbahçe’ye Derbi Öncesi Ederson Şoku!
ÇOK OKUNANLAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek?
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsim Olmuş
Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama
İBB İddianamesi Kabul Edildi! İBB İddianamesi Kabul Edildi!