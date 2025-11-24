Trabzonspor, 10 Kişi Direnen Başakşehir'i Son Anda Yıktı

Trabzonspor'la karşılaşan Başakşehir 10’uncu dakikada kırmızı kartla eksik kaldı. Başakşehir, skoru üç kez eline geçirse de Trabzonspor 90+10’da Muçi’nin uzak mesafe golüyle galibiyete uzandı.

Trendyol Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Başakşehir ile Trabzonspor, İstanbul’da nefes kesen bir mücadele verdi. Ev sahibi ekip, 10’uncu dakikada Ebosele’nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Eksik kadroya rağmen oyundan kopmayan Başakşehir, hem öne geçti hem de uzatmada beraberliği yakaladı ancak direnç 100’üncü dakikada kırıldı. Başakşehir, 22. dakikada Selke’nin penaltısıyla öne geçti: 1-0. Trabzonspor’da Augusto 37. dakikada sahne aldı ve skoru 1-1 yaptı. Ancak Başakşehir pes etmedi. 45’te Shomurodov kafayla takımını yeniden öne taşıdı: 2-1.

Trabzonspor, 10 Kişi Direnen Başakşehir'i Son Anda Yıktı - Resim : 1

TRABZON İKİNCİ YARIDA BASTIRDI

Trabzonspor ikinci yarıda penaltı kazandı. 75’te Onuachu hata yapmadı: 2-2. İki dakika sonra sahneye bu kez Muçi çıktı ve maçta ilk kez Trabzonspor’u öne geçirdi: 3-2. 10 kişi kalan Başakşehir, pes etmeyen bir karakter koydu. 90+1’de Bertuğ Yıldırım kornerden gelen topu ağlara gönderdi: 3-3. Ancak son sözü yine Trabzonspor söyledi. 90+10’da Muçi, ceza sahası dışından jeneriklik bir vuruşla karşılaşmaya noktayı koydu: 4-3. Trabzonspor böylece ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fırtına, puanını 28’e yükseltip 3. sıradaki yerini korudu. Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

