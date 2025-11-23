Rize'de Gol Yağmuru... Fenerbahçe Geriden Geldi, Farka Koştu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Çaykur Rizespor’u ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece Galatasaray derbisi öncesi kritik deplasmandan hata yapmadan döndü.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Karadeniz ekibi maça fırtına gibi başladı. 6. dakikada Sowe, 15’te Laçi’nin şık frikik golüyle Rizespor devreyi 2-0 önde bitirdi. Fenerbahçe ilk yarıda pozisyonlara girse de Fofana’yı geçemedi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda küllerinden doğdu. 55’te Asensio savunmadan seken topu tamamlayarak farkı 1’e indirdi. 58’de oyuna yeni giren Talisca, Nene’nin ortasında kafayı vurup skoru eşitledi. 63’te Laçi ikinci sarıdan oyun dışı kalınca dengeler tamamen değişti. 65’te Asensio şahane bir vuruşla takımını öne geçirdi. Fenerbahçe baskıyı artırdı ve 78’de En Nesyri, 89’da Archie Brown skoru 5-2’ye taşıdı. Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 31’e yükseltti. Böylece lider Galatasaray'la arasındaki 1 puanlık farkı korudu.

