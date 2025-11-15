Fenerbahçe Bayern Münih'in Yıldızına Kancayı Taktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine yaklaşılırken kadro planlamasını hızlandırdı ve orta saha hattı için dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'la puan farkını 1’e indiren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için listenin ilk sırasına Goretzka’yı yazdı. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman oyuncu için ocak ayında resmi görüşmelerin başlaması planlanıyor.

JUVENTUS DA İSTİYOR

Transfer yarışında Fenerbahçe’nin en ciddi rakiplerinden biri eski sportif direktör Damien Comolli. Şu anda Juventus’un CEO’luğunu yürüten Comolli’nin, Goretzka için Bayern Münih’e yaklaşık 10 milyon Euro civarında bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Torino ekibi, oyuncuyu sezon bitmeden kadroya katmak istiyor. Bu sezon Bayern’de 15 resmi maçta süre alan 30 yaşındaki Goretzka, toplam 786 dakika sahada kaldı. Deneyimli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi