Fenerbahçe Viktoria Plzen Hakeminin Kararlarını UEFA'ya Taşıdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen FK maçındaki hakem yönetimiyle ilgili olarak UEFA’ya resmi başvuruda bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, karşılaşmayı yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout’un hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiği vurgulandı.

'İVEDİLİKLE İNCELENMELİ'

Açıklamada, "Hakemin yönetim tarzı ve kararları, oyunun seyrini değiştirmiştir. UEFA’nın bu durumu gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir" denildi. Fenerbahçe, sürecin UEFA nezdinde resmi olarak başlatıldığını duyururken, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.



Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği… pic.twitter.com/cbyaIWNGHx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 10, 2025

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, maçın son saniyelerinde penaltı beklemişti. Hollandalı hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ceza sahasında şortundan çekilerek yere düşürülmesine "Devam" kararı vermiş, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmemişti.

Kaynak: Haber Merkezi