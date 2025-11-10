Fenerbahçe Viktoria Plzen Hakeminin Kararlarını UEFA'ya Taşıdı

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçını yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout’un kararlarını UEFA’ya taşıdı. Kulüp, hatalı yönetimin maçın sonucunu etkilediğini belirterek inceleme talebinde bulundu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Viktoria Plzen Hakeminin Kararlarını UEFA'ya Taşıdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen FK maçındaki hakem yönetimiyle ilgili olarak UEFA’ya resmi başvuruda bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, karşılaşmayı yöneten Hollandalı hakem Allard Lindhout’un hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiği vurgulandı.

'İVEDİLİKLE İNCELENMELİ'

Açıklamada, "Hakemin yönetim tarzı ve kararları, oyunun seyrini değiştirmiştir. UEFA’nın bu durumu gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir" denildi. Fenerbahçe, sürecin UEFA nezdinde resmi olarak başlatıldığını duyururken, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, maçın son saniyelerinde penaltı beklemişti. Hollandalı hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ceza sahasında şortundan çekilerek yere düşürülmesine "Devam" kararı vermiş, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izlemesine rağmen kararını değiştirmemişti.

Tedesco, Galibiyeti Değerlendirdi: 'Kusursuz Değil Ama...'Tedesco, Galibiyeti Değerlendirdi: 'Kusursuz Değil Ama...'Spor

Fenerbahçe Fırsatı Kaçırmadı! Zirve Yarışında Puan Farkı 1'e DüştüFenerbahçe Fırsatı Kaçırmadı! Zirve Yarışında Puan Farkı 1'e DüştüSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Bahis Soruşturmasında Flaş Karar! 19 Kişi Gözaltına Alınmıştı Bahis Soruşturmasında Flaş Karar!
Türk Futbolunda Kara Liste: Bahis Oynayan Futbolcular Kim? Türk Futbolunda Kara Liste: Bahis Oynayan Futbolcular Kim?
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması