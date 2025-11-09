Fenerbahçe Fırsatı Kaçırmadı! Zirve Yarışında Puan Farkı 1'e Düştü

Galatasaray’ın Kocaeli deplasmanında mağlup olduğu haftada Fenerbahçe, Kayserispor’u 4-2 yenerek zirve yarışını yeniden kızıştırdı. Sarı-lacivertliler, liderle puan farkını 1’e indirdi.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı. Galatasaray’ın Kocaelispor’a 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldığı günde Fenerbahçe, Kayserispor’u 4-2 mağlup etmeyi bildi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Fenerbahçe ilk 30 dakikada istediği oyunu ortaya koyamadı. Sarı-lacivertliler 38. dakikada aradığını buldu. Talisca’nın pasında ceza sahasına giren Asensio, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

2 dakika sonra, 40. dakikada fark 2’ye çıktı. Fred’in ortasında Nene topu ağlara yolladı: 2-0. 45+1’de Kayserispor, Mane’yle gole yaklaştı ancak kaleci Ederson gole izin vermedi.

PUAN FARKI KAPANDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 50. dakikada yine Nene’nin vuruşuyla farkı artırdı: 3-0. 53. dakikada konuk ekip Kayserispor, Onugkha’nın golüyle umutlandı: 3-1. 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun şık vuruşu skoru 4-1 yaptı. 75. dakikada Onugkha bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 4-2’ye getirdi. Maç bu sonuçla tamamlandı. Böylece Fenerbahçe puanını 28’e yükseltti, lider Galatasaray’la farkı 1’e düşürdü. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

