Milli Takımda Ani Karar! 4 İsim Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Takım’da Bulgaristan maçı öncesi ani bir karar alındı. 4 isim, teknik kararla listeden çıkarıldı.

Son Güncelleme:
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bu akşam Bulgaristan’la kritik bir 90 dakikaya çıkmaya hazırlanırken, maç saatine doğru kadroda beklenmedik bir hareketlilik yaşandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, 4 oyuncuyu son anda maç kadrosuna dahil etmedi.

İŞTE O İSİMLER

Montella’nın son dakika kararıyla kadro dışında kalan isimler Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir oldu. Bu kararın teknik tercihe dayandığı belirtilirken, oyuncuların sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Milli Takımda Ani Karar! 4 İsim Kadrodan Çıkarıldı - Resim : 1
İrfan Can Kahveci

Karşılaşma, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve TV8’den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek.

Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Takım
