İbrahim Hacıosmanoğlu 'Bu Kadarını Ben Bile Beklemiyordum' Dedi, Bahis Soruşturması İçin Tarih Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu sarsan 'bahis' skandalına ilişkin konuştu, hem tabloyu hem de yaklaşan süreci açıkladı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Hacıosmanoğlu, ortaya çıkan rakamların kendisini bile şaşırttığını belirtti.

“Yıllarımı futbola verdim, bugün bana bu koltukta hizmet etmek nasip oldu” diyen Hacıosmanoğlu, temiz bir futbol mirası bırakmak zorunda olduklarını vurguladı:

“Oturduğun yere şerefli, namuslu hizmet edeceksin. Çocuklarımıza tertemiz bir futbol bırakmak hepimizin borcu.”

'BU İŞİN VEBALİ AĞIR'

Soruşturma sürecinde bazı kulüp başkanlarının adı geçmesine rağmen ayıklandığı iddialarına net bir yanıt veren TFF Başkanı, tavrını sert sözlerle ortaya koydu:

“O işler bize sökmez. En büyük kulüple en küçüğü arasında fark yok. Herkese aynı gözle bakıyoruz. Bu işin vebali ağır, kimsenin ahirette borcunu ödeyemeyeceği şeylere izin vermeyiz.”

Kurulların çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ifade eden Hacıosmanoğlu, soruşturmanın siyasi veya sportif güç ilişkileriyle yönlendirilemeyeceğini de özellikle vurguladı.

'BİZİM İŞİMİZ BİR AYDA BİTER'

Soruşturmanın ne kadar süreceği sorusuna net bir takvim veren Hacıosmanoğlu, TFF olarak kendi iç temizliklerini tamamlayacaklarını, kulüplere de aynı çağrıyı yaptıklarını söyledi:

“Ben kendi kapımızın önünü temizliyorum. Kulüplere de çağrı yaptık: Siz de kendi önünüzü temizleyin. Bizim işimiz bir ayda biter.”

'TAHMİN ETMİYORDUM'

Bahis skandalındaki sayılara yönelik beklentisinin ne olduğu sorulduğunda ise Hacıosmanoğlu, en çok bu noktada şaşırdığını dile getirdi:

“Hakemlerin ve futbolcuların bu kadar bahis işinin içinde olduklarını tahmin etmiyordum.”

Kaynak: Sözcü