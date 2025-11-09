Tedesco, Galibiyeti Değerlendirdi: 'Kusursuz Değil Ama...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Lider Galatasaray da Kocaelispor'a 1-0 yenilince ezeli rakipler arasındaki puan farkı 1'e düştü. Böylece Fenerbahçe puan farkını kapatmanın moraliyle haftayı bitirdi. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum.

'YEMEMEMİZ GEREKEN GOLLER YEDİK!'

* ("Oyununuza kusursuz der misiniz?" sorusu üzerine) Bilemiyorum, yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu.

*("Ne zaman Türkçe röportaj yapabiliriz?") Çok zor, çok zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım. Tercümanlarıma sürekli Türkçe kelimeler soruyorum. Türkçe konuşmak için erken ama elimden geleni yapıyorum.

