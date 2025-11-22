Fenerbahçe Rize Deplasmanına 4 Önemli Eksikle Gidiyor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertliler Rize deplasmanına 4 önemli eksikle gidiyor.

Fenerbahçe Rize Deplasmanına 4 Önemli Eksikle Gidiyor
Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Kadroya Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Sebastian Szymanski dahil edilmedi.

KADRODA KİMLER VAR?

Maç kafilesinde yer alan isimler şöyle: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Becao, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Talisca, En-Nesyri, Jhon Duran.

