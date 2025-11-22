Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım Evleniyor! Teklif Sosyal Medyayı Salladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisi Oriana Correia’ya romantik bir evlilik teklifinde bulundu. Yıldırım’ın teklifi ve çiftin teknedeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ALA TOKEL’LE YAŞADIĞI İLİŞKİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bertuğ Yıldırım, bir dönem sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin gündemine gelmişti. Aralarındaki yaş farkı ve evlilik iddiaları uzun süre konuşulmuş, hatta çiftin yüzük taktığı öne sürülmüştü. Tokel, o dönem yaptığı bir açıklamada: “Doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur” diyerek ilişkiye dair umutlu konuşmuştu. Ancak bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden ayrılık haberi gelmişti.

KALBİNİ PORTAKİZLİ GÜZEL ORIANA CORREIA’YA AÇTI

Ayrılığın ardından Bertuğ Yıldırım, şimdilerde Portekizli model Oriana Correia ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Yıldırım’ın sevgilisine yaptığı evlilik teklifi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Teknedeki romantik anları paylaşılan çift, hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

ORİANA CORREIA KİMDİR?

Oriana Correia, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak adını duyurmuş bir model. Sosyal medya içerikleri, moda çekimleri ve uluslararası projeleriyle dikkat çeken Correia, hem İspanya hem Portekiz’de geniş bir takipçi kitlesine sahip.

