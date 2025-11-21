Süper Kupa’da Dev Eşleşmeler! İşte Maçların Oynanacağı Şehirler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turkcell Süper Kupa’da yarı final aşaması için kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Gerçekleştirilen kura sonrası hem eşleşmeler hem de karşılaşmaların oynanacağı şehirler netleşti.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇ ŞEHİRLERİ

Kura çekimine göre, Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması 5 Ocak’ta Gaziantep’te oynanacak. Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde ise Fenerbahçe – Samsunspor, 6 Ocak’ta Adana’da sahaya çıkacak.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU

Yarı finalden çıkacak iki takım, 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Süper Kupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Süper Kupa organizasyonunda maç takviminin ve şehirlerin açıklanmasıyla birlikte futbolseverleri yoğun bir heyecan bekliyor.

