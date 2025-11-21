TFF Duyurdu, Gözler Pazartesi Gününde: İbrahim Hacıosmanoğlu Ne Açıklayacak?
Türk futbolundaki 'bahis' skandalı gündemdeki yerini korurken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun 24 Kasım Pazartesi günü yeni açıklamalarda bulunacağı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, operasyonların devam edeceğinin sinyalini vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı uygulanan futbolda bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklanmıştı.
Soruşturmaya son olarak futbolcular da dahil edildi. Bu kapsamda incelemelerin teknik direktörleri ve kulüpleri de kapsayacak şekilde genişlemesi beklenirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de operasyonların devam edeceğinin sinyalini vermişti.
HACIOSMANOĞLU AÇIKLAMA YAPACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ise gündemdeki gelişmelere ilişkin 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
TFF'den yapılan duyuruda, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısının saat 11.00'de başlayacağı bildirildi.
Kaynak: DHA