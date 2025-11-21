Sultanlar Ligi’nde Derbi Şöleni: Fenerbahçe, Galatasaray’ı Zor da Olsa Devirdi
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftası, iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren derbiye sahne oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Medicana, büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Maça etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti uzatmalarda 27-25 kazanarak avantaj sağladı. Galatasaray Daikin ise ikinci sette oyunun kontrolünü ele alarak 22-25'lik skorla durumu eşitledi. Mücadelede temposu yükselirken üçüncü seti 25-23 alan Fenerbahçe, yeniden öne geçti. Ancak pes etmeyen sarı-kırmızılılar, 25-27’lik setle maçı karar setine taşıdı.
Tie-break setinde taraftar desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Medicana, 15-11’lik skorla üstünlüğü sağlayarak derbiden 3-2 galip ayrıldı.
GALATASARAY'IN İKİNCİ YENİLGİSİ
Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana ligdeki 6. galibiyetini hanesine yazdırırken, Galatasaray Daikin sezonun ikinci yenilgisini aldı.
Kaynak: AA