Formula 1'de Las Vegas Grand Prix Heyecanı Başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 23 Kasım Pazar günü TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Lando Norris 390 ve 24 puan gerisindeki Avustralyalı Oscar Piastri, pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.

Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar:

Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan Oscar Piastri (Avustralya): 366 Max Verstappen (Hollanda): 341 George Russell (Büyük Britanya): 276 Charles Leclerc (Monako): 214

- Takımlar:

McLaren: 756 Mercedes: 398 Red Bull Racing: 366 Ferrari: 362 Williams: 111

Kaynak: AA