Rafa Silva'nın Yol Haritası Netleşiyor

Rafa Silva krizi giderek tırmanırken Portekiz basını, yıldız oyuncunun devre arasında Beşiktaş’tan bedelsiz ayrılabileceğini öne sürdü.

Rafa Silva'nın Yol Haritası Netleşiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta milli ara sonrası Rafa Silva krizi tırmanıyor. Bel ağrısı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Portekizli yıldızın MR’ında herhangi bir patolojiye rastlanmadığını açıklayan kulüp, oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ediyor.

BEDELSİZ AYRILACAK İDDİASI

Portekiz’den olayın seyrini değiştirecek bir iddia geldi. Record Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sergio Krithinas, Now TV’de yaptığı değerlendirmede, Rafa Silva’nın devre arasında Beşiktaş’tan bedelsiz ayrılabileceğini öne sürdü. Krithinas, "Rafa Silva bu savaşı kazanacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca iddiaya göre Beşiktaş, yaşanan süreci FIFA’ya taşımak için avukatlarla görüşüyor. Portekiz basını ise eski kulübü Benfica’nın Rafa Silva’nın durumunu yakından takip ettiğini belirtiyor.

Rafa Krizi Büyüyor... MR Sonucu Şaşırttı!Rafa Krizi Büyüyor... MR Sonucu Şaşırttı!Spor

Rafa Silva Cephesinde Flaş Gelişme!Rafa Silva Cephesinde Flaş Gelişme!Spor

Rafa Silva'yla İlgili Bomba İddia!Rafa Silva'yla İlgili Bomba İddia!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TFF Duyurdu, Gözler Pazartesi Gününde: İbrahim Hacıosmanoğlu Ne Açıklayacak? TFF Duyurdu, Gözler Pazartesi Gününde
Süper Kupa’da Dev Eşleşmeler! İşte Maçların Oynanacağı Şehirler Süper Kupa’da Şehirler ve Eşleşmeler Netleşti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Bahis Soruşturması Derinleşiyor! Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan'a Kırmızı Bülten! Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan'a Kırmızı Bülten!
25 Kişinin Zehirlendiği Restoran 'Sabıkalı' Çıktı! 25 Kişinin Zehirlendiği Restoran 'Sabıkalı' Çıktı!
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada