Rafa Silva'nın Yol Haritası Netleşiyor

Beşiktaş’ta milli ara sonrası Rafa Silva krizi tırmanıyor. Bel ağrısı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmayan Portekizli yıldızın MR’ında herhangi bir patolojiye rastlanmadığını açıklayan kulüp, oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ediyor.

BEDELSİZ AYRILACAK İDDİASI

Portekiz’den olayın seyrini değiştirecek bir iddia geldi. Record Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sergio Krithinas, Now TV’de yaptığı değerlendirmede, Rafa Silva’nın devre arasında Beşiktaş’tan bedelsiz ayrılabileceğini öne sürdü. Krithinas, "Rafa Silva bu savaşı kazanacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca iddiaya göre Beşiktaş, yaşanan süreci FIFA’ya taşımak için avukatlarla görüşüyor. Portekiz basını ise eski kulübü Benfica’nın Rafa Silva’nın durumunu yakından takip ettiğini belirtiyor.

