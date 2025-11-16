Rafa Silva Cephesinde Flaş Gelişme!
Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva, sabah ve akşam yapılan iki antrenmana da katılmadı. Portekizli oyuncunun 21 maddelik açıklama sonrası geleceği belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva’yla ilgili kriz giderek derinleşiyor. Tecrübeli oyuncu, bugün yapılan iki antrenmana da katılmadı. TRT Spor'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen Rafa Silva, günün ilk çalışması olan salon antrenmanına çıkmadı. 32 yaşındaki oyuncu, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenmanda da yer almadı. Beşiktaş cephesi, oyuncunun neden idmanlara katılmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, kulüp içi gerginlik dikkat çekiyor.
21 MADDELİK AÇIKLAMA
Öte yandan, Rafa Silva’nın menajerlik şirketi Onsoccer’ın kısa süre önce yayımladığı 21 maddelik açıklama, tartışmaları daha da büyüttü. Açıklamada, oyuncunun kulüpte artan istikrarsızlık, verilen sözlerin tutulmaması, teknik ve yönetim değişiklikleri, projenin beklentileri karşılamaması gibi gerekçelerle ciddi hayal kırıklığı yaşadığı ifade edilmişti.
Ayrıca Rafa Silva’nın, 'Beşiktaş’ta koşulların sürdürülebilir olmadığını hissettiği için ekim ayında ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği' buna rağmen profesyonel yükümlülüklerine sadık kalacağını ilettiği belirtilmişti. Açıklamada öne çıkan diğer detaylar arasında şunlar yer aldı:
- Rafa Silva’nın Türkiye’de yalnızca Beşiktaş’ı temsil edeceğine dair kararlılığı
- Kulüpten ayrılması halinde tüm alacaklarından vazgeçmeye hazır olduğu
- Oyuncu veya menajerlik şirketi tarafından herhangi bir tehditte bulunulmadığı
Kaynak: Haber Merkezi