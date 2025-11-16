Rafa Silva Cephesinde Flaş Gelişme!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva’yla ilgili kriz giderek derinleşiyor. Tecrübeli oyuncu, bugün yapılan iki antrenmana da katılmadı. TRT Spor'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen Rafa Silva, günün ilk çalışması olan salon antrenmanına çıkmadı. 32 yaşındaki oyuncu, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenmanda da yer almadı. Beşiktaş cephesi, oyuncunun neden idmanlara katılmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, kulüp içi gerginlik dikkat çekiyor.

21 MADDELİK AÇIKLAMA

Öte yandan, Rafa Silva’nın menajerlik şirketi Onsoccer’ın kısa süre önce yayımladığı 21 maddelik açıklama, tartışmaları daha da büyüttü. Açıklamada, oyuncunun kulüpte artan istikrarsızlık, verilen sözlerin tutulmaması, teknik ve yönetim değişiklikleri, projenin beklentileri karşılamaması gibi gerekçelerle ciddi hayal kırıklığı yaşadığı ifade edilmişti.

Ayrıca Rafa Silva’nın, 'Beşiktaş’ta koşulların sürdürülebilir olmadığını hissettiği için ekim ayında ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği' buna rağmen profesyonel yükümlülüklerine sadık kalacağını ilettiği belirtilmişti. Açıklamada öne çıkan diğer detaylar arasında şunlar yer aldı:

Rafa Silva’nın Türkiye’de yalnızca Beşiktaş’ı temsil edeceğine dair kararlılığı

Kulüpten ayrılması halinde tüm alacaklarından vazgeçmeye hazır olduğu

Oyuncu veya menajerlik şirketi tarafından herhangi bir tehditte bulunulmadığı

