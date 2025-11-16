Rafa Silva Cephesinde Flaş Gelişme!

Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva, sabah ve akşam yapılan iki antrenmana da katılmadı. Portekizli oyuncunun 21 maddelik açıklama sonrası geleceği belirsizliğini koruyor.

Rafa Silva Cephesinde Flaş Gelişme!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva’yla ilgili kriz giderek derinleşiyor. Tecrübeli oyuncu, bugün yapılan iki antrenmana da katılmadı. TRT Spor'da yer alan habere göre sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen Rafa Silva, günün ilk çalışması olan salon antrenmanına çıkmadı. 32 yaşındaki oyuncu, öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenmanda da yer almadı. Beşiktaş cephesi, oyuncunun neden idmanlara katılmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, kulüp içi gerginlik dikkat çekiyor.

21 MADDELİK AÇIKLAMA

Öte yandan, Rafa Silva’nın menajerlik şirketi Onsoccer’ın kısa süre önce yayımladığı 21 maddelik açıklama, tartışmaları daha da büyüttü. Açıklamada, oyuncunun kulüpte artan istikrarsızlık, verilen sözlerin tutulmaması, teknik ve yönetim değişiklikleri, projenin beklentileri karşılamaması gibi gerekçelerle ciddi hayal kırıklığı yaşadığı ifade edilmişti.

Rafa Silva Cephesinde Flaş Gelişme! - Resim : 1

Ayrıca Rafa Silva’nın, 'Beşiktaş’ta koşulların sürdürülebilir olmadığını hissettiği için ekim ayında ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği' buna rağmen profesyonel yükümlülüklerine sadık kalacağını ilettiği belirtilmişti. Açıklamada öne çıkan diğer detaylar arasında şunlar yer aldı:

  • Rafa Silva’nın Türkiye’de yalnızca Beşiktaş’ı temsil edeceğine dair kararlılığı
  • Kulüpten ayrılması halinde tüm alacaklarından vazgeçmeye hazır olduğu
  • Oyuncu veya menajerlik şirketi tarafından herhangi bir tehditte bulunulmadığı
Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı?Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı?Spor

Rafa Silva’dan Beşiktaş’a Şok Hamle! İzin İstedi…Rafa Silva’dan Beşiktaş’a Şok Hamle! İzin İstedi…Spor

Rafa Silva'yla İlgili Bomba İddia!Rafa Silva'yla İlgili Bomba İddia!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Türkiye- İspanya Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu Türkiye- İspanya Maçınının Hakemi Belli Oldu
Milli Takımda Şok! Hakan Çalhanoğlu Aday Kadrosundan Çıkarıldı Milli Takımda Şok! Hakan Çalhanoğlu Aday Kadrosundan Çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe
İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu
Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence
Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor