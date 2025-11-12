Rafa Silva'yla İlgili Bomba İddia!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva’nın, mutsuzluğu nedeniyle futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafa Silva'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Başkan Serdal Adalı'yla yaptığı görüşmede futbolu bırakmak istediğini dile getirdi. Adalı’nın, yıldız oyuncuyu ikna ederek derbide sahaya çıkmasını sağladığı öne sürüldü.

'GEREKİRSE...'

Portekizli futbolcunun, kısa süre içinde Adalı ile yeniden bir araya geleceği ve geleceğine dair kesin kararını açıklayacağı belirtiliyor. Silva'nın yakın çevresine, Mutlu değilim, gerekirse futbolu bırakırım" dediği iddia edildi.

Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da oyuncuyla görüşmek istediği ancak Silva'nın bu teklifleri reddettiği belirtildi. Yıldız futbolcunun, “Hocaya çok saygı duyuyorum ama kararımı verdim, değişmez” sözleriyle tavrını netleştirdiği ileri sürüldü.

TAZMİNAT HAMLESİ

Beşiktaş yönetimi, Silva’nın futbolu bırakması halinde sözleşme feshi sürecinde "Yeniden sahalara dönerse tazminat ödesin maddesini gündeme aldı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027’de sona eriyor.

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla çıktığı 65 maçta 23 gol attı, 16 asist yaptı. Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin nihai kararın, önümüzdeki günlerde yapılacak kritik görüşmede netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

