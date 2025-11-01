Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasında çıkan krizin sebebi ortaya çıktı. Portekizli yıldızın Fenerbahçe derbisindeki forma giyip giymeyeceği öğrenildi.

Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinin nedeni belli oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, 32 yaşındaki Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takıma transfer olurken dönemin yöneticisi Hüseyin Yücel'le özel bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Rafa Silva, "Sabah salonda çalışmam" şartını yönetimle kabul ettirdi. Ancak sonrada takımın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'dan tüm futbolcularla birlikte sabah antrenmanlarında yer almasını isteyince kriz çıktı.

Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı? - Resim : 1

SERDAR ADALI DEVREYE GİRDİ

Araya Serdal Adalı’nın girmesiyle sorun çözüldü. Teknik heyet, Portekizli futbolcunun talebini anlayışla karşıladı ve krizin büyümeden sona erdiği belirtildi. Beşiktaş kulübü, geçtiğimiz günlerde Rafa Silva için 'gecikmiş başlangıçlı kas ödemi' açıklaması yapmış, bu nedenle Kasımpaşa maçında forma giyemediğini duyurmuştu. Ancak kulüp kaynakları, asıl problemin fiziksel değil, bu anlaşmazlıktan kaynaklandığını doğruladı.

Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı? - Resim : 2
Serdal Adalı

DERBİDE FORMA GİYECEK Mİ?

Rafa Silva’nın durumunun düzeldiği, Fenerbahçe derbisine yüzde 100 hazır olduğu bildirildi. Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Portekizli yıldızın derbide sahada olacağı ifade edildi.

Beşiktaş Konya'da Moral Buldu, Sergen Yalçın Taraftardan Zaman İstediBeşiktaş Konya'da Moral Buldu, Sergen Yalçın Taraftardan Zaman İstediSpor

Beşiktaş Evinde Yıkıldı! Sergen Yalçın İsyan EttiBeşiktaş Evinde Yıkıldı! Sergen Yalçın İsyan EttiSpor

Beşiktaş, Kayseri'de Farka Koştu! Rafa Silva İlki başardıBeşiktaş, Kayseri'de Farka Koştu! Rafa Silva İlki başardıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu Derbinin VAR Hakemi Belli Oldu
Avrupa'nın 2 Devi İsmail Yüksek İçin Geliyor! Avrupa'nın 2 Devi İsmail Yüksek İçin Geliyor!
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam'da Yaprak Dökümü... Efsane Jön Engin Çağlar Hayatını Kaybetti Efsane Jön Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem Balıkesir Sındırgı'da Korkutan Deprem
Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevindeki Odasında Ölü Bulundu 'Thodex Vurguncusu' Ölü Bulundu
Altın Düşecek mi, Yükselecek mi? İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Altın Düşecek mi, Yükselecek mi?
Milyonları İlgilendiriyor! Memur ve Emekli Zammında Kritik Hafta! Tablo Netleşiyor Milyonları İlgilendiriyor! Memur ve Emekli Zammında Kritik Hafta! Tablo Netleşiyor