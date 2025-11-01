Rafa Silva–Sergen Yalçın Krizinin Nedeni Ortaya Çıktı! Derbide Oynayacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinin nedeni belli oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, 32 yaşındaki Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takıma transfer olurken dönemin yöneticisi Hüseyin Yücel'le özel bir anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Rafa Silva, "Sabah salonda çalışmam" şartını yönetimle kabul ettirdi. Ancak sonrada takımın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'dan tüm futbolcularla birlikte sabah antrenmanlarında yer almasını isteyince kriz çıktı.

SERDAR ADALI DEVREYE GİRDİ

Araya Serdal Adalı’nın girmesiyle sorun çözüldü. Teknik heyet, Portekizli futbolcunun talebini anlayışla karşıladı ve krizin büyümeden sona erdiği belirtildi. Beşiktaş kulübü, geçtiğimiz günlerde Rafa Silva için 'gecikmiş başlangıçlı kas ödemi' açıklaması yapmış, bu nedenle Kasımpaşa maçında forma giyemediğini duyurmuştu. Ancak kulüp kaynakları, asıl problemin fiziksel değil, bu anlaşmazlıktan kaynaklandığını doğruladı.

Serdal Adalı

DERBİDE FORMA GİYECEK Mİ?

Rafa Silva’nın durumunun düzeldiği, Fenerbahçe derbisine yüzde 100 hazır olduğu bildirildi. Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Portekizli yıldızın derbide sahada olacağı ifade edildi.

