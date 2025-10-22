Beşiktaş Konya'da Moral Buldu, Sergen Yalçın Taraftardan Zaman İstedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor’u 2-0 mağlup ederek kötü gidişe dur dedi. Önceki hafta evinde Gençlerbirliği’ne 2-1 kaybederek sarsılan siyah-beyazlılar, Konya’da aldığı galibiyetle nefes aldı. Maça kontrollü başlayan Beşiktaş, 21. dakikada Wilfred Ndidi’nin kafa golüyle öne geçti. İkinci yarıda Tammy Abraham sahneye çıktı ve Kartal sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

YALÇIN: KOLAY DEĞİL

Maçın ardından konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyetin moral açısından büyük önem taşıdığını belirterek, taraftara sabır çağrısı yaptı: "Zor bir maçtı. Özellikle geçen hafta evimizde olmaması gereken bir sonuç aldık, oyuncuların morali bozulmuştu. 4 gün sonra böyle bir deplasman kolay değil. Ama doğru oyunu oynadık, rakibin hatalarından faydalandık."

Yalçın, taraftarın tepkilerini anladığını ancak sürecin kolay olmadığını vurguladı: "Yeni bir takım, yeni kurulmuş bir takım. Taraftarımızın, camiamızın bazı maçlarda acı çektiğini biliyoruz ama kolay değil. Biraz zaman gerekiyor. Yeni sezon için yeni bir ekip kuruyoruz. Bundan sonrası, biraz zamanımız olursa, bundan sonraki süreçte Beşiktaş daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Bugün için mutluyuz. İnşallah hafta sonu da kazanıp yolumuza devam ederiz."

