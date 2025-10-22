Devler Ligi'nde Galatasaray Rüzgarı! Osimhen Yine Sahnede

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında ağırladığı Bodo Glimt'e karşı fırtına gibi esti. Victor Osimhen'in 2 golle rekor kırdığı karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3 puanı 3-1'lik skorla kaptı.

Devler Ligi'nde Galatasaray Rüzgarı! Osimhen Yine Sahnede
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i ağırladı. RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran taraftar, İsrail saldırısı altındaki Gazze'yi de unutmadı. Tribünler, "Soykırımı Durdurun" yazılı koreografiyle Filistin'e destek mesajı verdi.

Maça tempolu başlayan sarı-kırmızılılar, konuk ekibi 3-1 mağlup etti. Liverpool zaferinin ardından sahasında moral depolayan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in tarihi performansıyla gecenin yıldızı oldu.

OSİMHEN REKOR KIRDI

Maçın 3. dakikasında ağları havalandıran Osimhen, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydetti. 33’te bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı yıldız, Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta gol atarak Burak Yılmaz'ın elindeki rekorunu aldı.

TEMPO İKİNCİ YARIDA DA SÜRDÜ

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda da tempoyu düşürmedi. 60. dakikada Yunus Akgün’ün golü farkı üçe çıkarırken, konuk ekip Helmersen’in 76’daki golü skoru belirledi: 3-1. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde puanını 6'ya yükselterek zirve yarışına güçlü bir şekilde tutundu.

