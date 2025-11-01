Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev maçta görev yapacak isimleri duyurdu.

DEV MAÇ ÖNCESİ HAKEM AÇIKLAMASI

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, bu hafta sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçta görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibini belirledi. TFF’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 11. haftasındaki dev mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

Galatasaray, sahasında kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedeflerken; Trabzonspor ise deplasmanda galibiyetle çıkış yakalamak istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi