Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre dev mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin oldu.

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev maçta görev yapacak isimleri duyurdu.

DEV MAÇ ÖNCESİ HAKEM AÇIKLAMASI

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, bu hafta sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, maçta görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ekibini belirledi. TFF’nin yaptığı resmi açıklamaya göre, Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu - Resim : 1

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 11. haftasındaki dev mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.
Galatasaray, sahasında kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedeflerken; Trabzonspor ise deplasmanda galibiyetle çıkış yakalamak istiyor.

Galatasaray-Trabzonspor Derbisinin VAR Hakemi Belli Oldu - Resim : 2

Bahis Skandalında Flaş Gelişme! Hakem Zorbay Küçük İlk Kez Konuştu! Şikayetçi Oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor Derbilerinin Hakemleri Belli Oldu

