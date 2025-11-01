Avrupa'nın 2 Devi İsmail Yüksek İçin Geliyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun göreve gelmesiyle formunun zirvesine çıkan İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaş derbisinde tribünlerde Stuttgart ve Brighton kulüplerinin gözlemcileri bulunacak. Avrupa temsilcilerinin özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek’i yakından takip edeceği belirtildi.

FENERBAHÇE KAPIYI KAPATTI

Buna karşın Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcunun transferine kesinlikle onay vermeyeceğini iletti. 26 yaşındaki futbolcunun kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi