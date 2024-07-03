Rafa Silva Beşiktaş'ta! Antrenmanlara Başladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı ekibe katıldı.

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Rafa Silva Beşiktaş'ta! Antrenmanlara Başladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı ekibe katıldı. 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

'HOŞ GELDİN RAFA SİLVA'

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya hoş geldin diyerek başarı dileklerinde bulundu.

Portekizli oyuncu, ilk olarak takım arkadaşlarıyla atletik performans, esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Ardından da sahada antrenman yaparak yeni takımına uyum sağlamaya başladı.

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