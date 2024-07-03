Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda'ya Hodri Meydan: 'Hollanda Kesinlikle Bizden Korksun!'

Annesi Kanadalı, babası Türk olan Hollanda doğumlu olan ve üç ülkeden de milli takım daveti alan Ferdi Kadıoğlu, tercihini Türkiye Milli Takımı'ndan yana kullanmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, dün oynanan Avusturya maçının ardından Hollanda'nın yayıncı kuruluşuna canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"HOLLANDA KESİNLİKLE BİZDEN KORKSUN"

Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hollanda kesinlikle bizden korksun! Bir maçta ne kadar enerji koyduğumuza bakın. Hücumda tehlikeler yaratıyor, defansif olarak çok iyiyiz. Az önce telefonumu kontrol ettim ve Hollanda'daki birçok arkadaşımın mesajlar attığını gördüm. Hepsi Türkiye'yi destekliyor. Hepsine birer milli takım forması gönderdim. Hepsi o formayı giymek zorunda."