Trabzonspor, 6 Futbolcuya Kapıyı Gösterdi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla 6 yabancı futbolcusuna yeni kulüp bulmaları için talimat verdiği iddia edildi.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, antrenmanda yer almadı.
6 YABANCI FUTBOLCUYA YOL GÖZÜKTÜ
Bordo-mavili takımda 6 yabancı oyuncu, kamp kadrosunda bulunmaması dikkat çekerken, teknik adam Avcı'nın Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Joaquin Fernandez ve Ognjen Bakic'ten kulüp değişikliği yapmaları istendiği öne sürüldü.
Öte yandan, geçen sezon İspanya'nın Cadiz takımında kiralık olarak forma giyen Maxi Gomez'in de Trabzon'a geleceği öğrenildi.