Ünlü İş İnsanı Nevzat Aydın'dan Milli Takım'a Beklenmedik Eleştiriler

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız adını çeyrek finale yazdırırken tüm ülkeyi büyük bir sevince boğdu.

Karşılaşmada son düdüğün çalması ile birlikte yediden yetmişe tüm futbolseverler kutlamara başlarken, ünlü iş insanı Nevzat Aydın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ASLINDA NE KADAR KÖTÜ OYNADIĞIMIZI KONUŞALIM MI?"

Millilerimizin iyi bir performans sergilemediğine dikkat çeken Nevzat Aydın, “Hepimiz kurtlarımızı döktüysek, aslında ne kadar kötü bir futbol oynadığımızı ve bu skoru sadece futbol şansı ile izah edebileceğimizi konuşalım mı?” ifadelerini kullandı.

İŞTE NEVZAT AYDIN'IN O PAYLAŞIMI