İtalya'da Ayın Yıldızı Hakan Çalhanoğlu!

Inter formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ekim ayının futbolcusu seçildi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A ekibi Inter’de ekim ayının oyuncusu seçildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre ödül, taraftarların oylarıyla belirlendi. Form grafiğiyle dikkat çeken Çalhanoğlu, ekim ayında 4 gol attı.

Bu sezon yükselen performansıyla öne çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 5 golle Serie A’nın gol krallığı yarışında Bologna’dan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

