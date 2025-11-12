PFDK'dan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal Kararı! Forma Giyebilecekler mi?

Futbolda 'bahis' soruşturmasında PFDK'dan yeni bir karar geldi. Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında idari tedbir kararını kaldırıldı. 2 Beşiktaşlı futbolcu gelecek maçlarda haklarında hüküm verilene kadar forma giyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı iddia edilerek disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal için karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, iki futbolcunun tedbirin kaldırılmasına yönelik itirazının incelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Necip Uysal

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir."

Ersin Destanoğlu

2 futbolcu gelecek maçlarda haklarında hüküm verilene kadar forma giyebilecek.

Kaynak: AA

Bahis Futbol
