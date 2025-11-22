Lewandowski'den Fenerbahçe’nin Teklifine Yanıt

Fenerbahçe’nin ara transfer planı netleşiyor. Lewandowski’ye teklif gitti, yıldız futbolcudan cevap geldi.

Son Güncelleme:
Lewandowski'den Fenerbahçe’nin Teklifine Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın önde gelen yıldızlarından Robert Lewandowski’nin adı bir süredir Fenerbahçe’yle anılırken sarı-lacivertlilerin yıldız golcüye resmi teklifini ilettiği öne sürüldü. Polonyalı futbolcunun Fenerbahçe’ye ilk yanıtı da belli oldu. Ara transferde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Barcelona’da istediği kadar süre alamayan Lewandowski için girişimlerini hızlandırdı.

Lewandowski'den Fenerbahçe’nin Teklifine Yanıt - Resim : 1

LEWANDOWSKİ NE İSTEDİ?

Hürriyet’in haberine göre sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Yönetimin, oyuncunun maliyetini de içeren ilk teklif paketini Lewandowski cephesine sunduğu belirtiliyor. Barcelona’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli forvetin +1 yıllık opsiyonu bulunsa da, kulüpten ara transferde ayrılma ihtimali güçleniyor. Lewandowski’nin Fenerbahçe’ye verdiği ilk yanıtta “2.5 yıllık kontrat” talep ettiği ifade edildi. 2026 Dünya Kupası’nı kariyerinin son büyük turnuvası olarak gören yıldız futbolcu, düzenli oynayabileceği bir takıma sıcak bakıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Barcelona
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Rafa Silva'nın Yol Haritası Netleşiyor Rafa Silva'nın Yol Haritası Netleşiyor
Milli Futbolcu Bertuğ Yıldırım Evleniyor! Teklif Sosyal Medyayı Salladı Milli Futbolcu Model Sevgilisiyle Evleniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak
Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu
Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada
Gram, Çeyrek, Tam, Ata... Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede Gram, Çeyrek, Tam, Ata.. Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor