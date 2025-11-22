Lewandowski'den Fenerbahçe’nin Teklifine Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın önde gelen yıldızlarından Robert Lewandowski’nin adı bir süredir Fenerbahçe’yle anılırken sarı-lacivertlilerin yıldız golcüye resmi teklifini ilettiği öne sürüldü. Polonyalı futbolcunun Fenerbahçe’ye ilk yanıtı da belli oldu. Ara transferde forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Barcelona’da istediği kadar süre alamayan Lewandowski için girişimlerini hızlandırdı.

LEWANDOWSKİ NE İSTEDİ?

Hürriyet’in haberine göre sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Yönetimin, oyuncunun maliyetini de içeren ilk teklif paketini Lewandowski cephesine sunduğu belirtiliyor. Barcelona’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli forvetin +1 yıllık opsiyonu bulunsa da, kulüpten ara transferde ayrılma ihtimali güçleniyor. Lewandowski’nin Fenerbahçe’ye verdiği ilk yanıtta “2.5 yıllık kontrat” talep ettiği ifade edildi. 2026 Dünya Kupası’nı kariyerinin son büyük turnuvası olarak gören yıldız futbolcu, düzenli oynayabileceği bir takıma sıcak bakıyor.

Kaynak: Haber Merkezi