Rams Park'ta Nefes Kesen Mücadele! 3 Puan Galatasaray'ın

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta ağırladığı Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretine son verdi. Maça sakatlıklar, kırmızı kartlar ve toplam 5 gol damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya hızlı başladı.

LEMİNA SAKATLANDI

İlk dakikalarda Barış Alper ve Lemina ile üst üste fırsatlar bulan Galatasaray, 15. dakikada Mario Lemina’nın sakatlığıyla sarsıldı. Yıldız orta saha oyuna devam edemedi, yerine Yusuf Demir girdi. Konuk ekip 22. dakikada serbest vuruş sonrası Niang’ın golüyle öne geçti. İlk yarının devamında Singo da sakatlandı ve yerini Mauro Icardi’ye bıraktı. Icardi’nin kafa vuruşu direkten dönerken devre Gençlerbirliği’nin üstünlüğüyle sona erdi.

ASLAN İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

Okan Buruk, ikinci yarıya Yusuf Demir–İlkay Gündoğan değişikliğiyle başladı ve oyunun rengi tamamen değişti.

55’ Kazımcan’ın çizgiye inip çevirdiği topu Icardi tamamladı: 1-1

57’ Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı, Galatasaray öne geçti: 2-1

61’ Thalisson, Kazımcan’a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan oyundan atıldı.

66’ Barış’ın ortasında İlkay Gündoğan skoru 3-1 yaptı.

Gençlerbirliği mücadeleyi bırakmadı. 77. dakikada Metehan skoru 3-2’ye getirerek maçı yeniden hareketlendirdi.

SALLAİ'YE KIRMIZI KART

Karşılaşmanın son bölümünde tansiyon yükseldi. Mücadelenin 90+4. dakikasında Roland Sallai, VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Son anları gerilimli geçen 90 dakikanın sonunda Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 32’ye yükseltti. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

