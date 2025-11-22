Galatasaray-Gençlerbirliği Maçının 11'leri Belli Oldu

Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı.

Galatasaray-Gençlerbirliği Maçının 11'leri Belli Oldu
Süper Lig’de 13. hafta heyecanı Galatasaray–Gençlerbirliği maçıyla sürüyor. Sezona güçlü giren sarı-kırmızılılar, 12 haftada elde ettiği 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 29 puana ulaşmış ve haftaya Fenerbahçe’nin 1 puan önünde lider olarak girmişti. Gençlerbirliği'yse 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle 11 puanda bulunuyor ve 14. sırada yer alıyor.

ASLAN'DA 6 EKSİK

Galatasaray, şu 6 oyuncu karşılaşmada forma giyemeyecek: Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay Gündoğan, Gençlerbirliği maçıyla birlikte yeniden kadroda.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Lemina, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz.

Gençlerbirliği: Ricardo, Hanousek, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

