Galatasaray'a Bir Sakatlık Şoku Daha...

Galatasaray sakatlıklarla boğuşmaya devam ederken, Gençlerbirliği maçında listeye bir isim daha eklendi. Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Park’ta oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Mario Lemina kendini yere bırakarak oyuna devam edemedi. Deneyimli orta saha, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kenara gelerek yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

KİMLER SAKATTI?

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’nun sakatlıkları sürerken; Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması nedeniyle kadro dışıydı. Lemina’nın da eklenmesiyle Galatasaray, orta sahada ciddi bir darbe daha aldı.

