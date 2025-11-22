Galatasaray'a Bir Sakatlık Şoku Daha...

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, yeni bir şokla sarsıldı. Mario Lemina, Gençlerbirliği maçında 15. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti.

Son Güncelleme:
Galatasaray'a Bir Sakatlık Şoku Daha...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray sakatlıklarla boğuşmaya devam ederken, Gençlerbirliği maçında listeye bir isim daha eklendi. Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Park’ta oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Mario Lemina kendini yere bırakarak oyuna devam edemedi. Deneyimli orta saha, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kenara gelerek yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

KİMLER SAKATTI?

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’nun sakatlıkları sürerken; Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması nedeniyle kadro dışıydı. Lemina’nın da eklenmesiyle Galatasaray, orta sahada ciddi bir darbe daha aldı.

Galatasaray-Gençlerbirliği Maçının 11'leri Belli OlduGalatasaray-Gençlerbirliği Maçının 11'leri Belli OlduSpor

Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen ŞokuOkan Buruk Kara Kara Düşünüyor! Galatasaray’a Beşiktaş Derbisi Öncesi Osimhen ŞokuSpor

Galatasaray Açıkladı! Osimhen'den Kötü HaberGalatasaray Açıkladı! Osimhen'den Kötü HaberSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe Rize Deplasmanına 4 Önemli Eksikle Gidiyor Fenerbahçe Rize'ye 4 Önemli Eksikle Gidiyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Galatasaray-Gençlerbirliği Maçının 11'leri Belli Oldu Galatasaray-Gençlerbirliği Maçının 11'leri
ÇOK OKUNANLAR
La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak
Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu Yeni Ses Kayıtları Ortalığı Karıştırmıştı... Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Sessizliğini Bozdu
Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada Türkiye’nin Yeni Kabusu: Tas Kafa Çeteleri! Murat Övüç'ün Adı da Dosyada
Gram, Çeyrek, Tam, Ata... Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede Gram, Çeyrek, Tam, Ata.. Altında Yeni Sistem Başlıyor! Yastık Altı Altınları İçin Büyük Plan Devrede
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tarih Verdi: Kredilerde Faiz İndirimi Geliyor