Dolmabahçe'de Kazanan Çıkmadı

Beşiktaş, ağırladığı Samsunspor'a karşı penaltıyla öne geçti. Samsunspor hızlı yanıt verince mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u ağırladı. İlk yarıda kalecilerin öne çıktığı dengeli bir karşılaşma oynandı. Karşılaşmanın kırılma anı ikinci yarıda geldi.

KONUK EKİP HIZLI CEVAP VERDİ

Beşiktaş, 55. dakikada El Bilal Toure’nin düşürülmesiyle penaltı kazandı ve Cengiz Ünder topu ağlara gönderdi. Ancak Beşiktaş'ın sevinci kısa sürdü. 66. dakikada Cengiz’in hatalı pasını değerlendiren Ndiaye skoru eşitledi: 1-1.

Kalan bölümde Beşiktaş oyunu rakip yarı alana yıktı fakat Samsunspor savunma disiplinini bozmadı. Karşılıklı fırsatların gol getirmediği mücadele, beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 21’e, Samsunspor ise 24’e çıkardı.

