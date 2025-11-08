Beşiktaş Antalya’da Güldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, son haftalardaki kötü gidişatı Antalyaspor karşısında bozdu. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar, etkili bir performansla sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Henüz 2. dakikada Abraham’ın golüyle öne geçen Beşiktaş, 27. dakikada Djalo’nun kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Antalyaspor 52. dakikada Boli'nin golüyle farkı bire düşürdü. Beşiktaş, Jota Silva'nın 81. dakikada bitirici vuruşuyla karşılaşmaya noktayı koydu. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 20’ye yükselterek 6. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 13 puanda kaldı.

