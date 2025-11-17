Beşiktaş Açıkladı: Sergen Yalçın Anjiyo Oldu
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sabah anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak Yalçın’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, deneyimli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo olduğunu resmi bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.
Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Kulüp, Yalçın’ın durumunun yakından takip edildiğini belirtti.
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 17, 2025
Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/CoOVPq72Lj
HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA
Anjiyo haberinin duyulmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Tecrübeli teknik adamın, sağlık ekibinin tavsiyesine göre kısa süre içinde görevine döneceği tahmin ediliyor.
Yalçın’ın hastanede gözlem altında tutulduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi