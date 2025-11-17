Beşiktaş Açıkladı: Sergen Yalçın Anjiyo Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın sabah saatlerinde anjiyo olduğunu resmi bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.

Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kulüp, Yalçın’ın durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir.



Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/CoOVPq72Lj — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 17, 2025

HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA

Anjiyo haberinin duyulmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Tecrübeli teknik adamın, sağlık ekibinin tavsiyesine göre kısa süre içinde görevine döneceği tahmin ediliyor.

Yalçın’ın hastanede gözlem altında tutulduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi