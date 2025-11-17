Milli Takım’da Sakatlık Şoku: İki İsim Aday Kadrosundan Çıkarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, İspanya karşılaşmasında görev alamayacak ve aday kadrodan çıkarıldı. Buna karşılık, Galatasaraylı Ahmed Kutucu milli takıma çağrıldı ve kadroya dahil edildi.

Daha önce de kaptan Hakan Çalhanoğlu benzer şekilde kadrodan çıkarılmıştı.

Öte yandan, Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı hafif sakatlıklar yaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi