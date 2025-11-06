Derbi Sonrası Fatura Ağır Oldu: Sergen Yalçın ve Kökçü'ye Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son kararlarını kamuoyuna duyurdu. Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a 1 maçlık, takım kaptanı Orkun Kökçü’ye ise 2 maçlık men cezası verildi.

Bu karar doğrultusunda Sergen Yalçın, Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Antalyaspor mücadelesinde kulübede yer alamayacak.

Orkun Kökçü ise hem Antalyaspor hem de Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.