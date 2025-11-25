Fenerbahçe’ye Derbi Öncesi Ederson Şoku! PFDK’ye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe, kritik bir gelişmeyle sarsıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında kameraya yansıyan tartışmalı hareketi nedeniyle idari tedbir uygulanmadan PFDK’ya sevk edildi. Sevkin Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi kapsamında 'hakaret' gerekçesiyle yapıldığı açıklandı. Maç sonrası sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Ederson’un Rizespor tribünlerine doğru müstehcen bir hareket yaptığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMA HAZIRLIĞI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe yönetiminin savunma için kapsamlı bir dosya hazırladığını duyurdu. Buna göre sarı-lacivertliler, Ederson’un kariyerinde benzer şekilde yaptığı ve tribünlere yönelik olmayan hareketin yer aldığı görüntü derlemesini PFDK’ya sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi