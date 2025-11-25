Fenerbahçe’ye Derbi Öncesi Ederson Şoku! PFDK’ye Sevk Edildi

TFF, Ederson’u 'hakaret' gerekçesiyle idari tedbirsiz şekilde PFDK’ye sevk etti. Fenerbahçe yönetimi, söz konusu hareketin taraftara yönelik olmadığını oyuncunun kariyerinden görüntülerle kanıtlamaya hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’ye Derbi Öncesi Ederson Şoku! PFDK’ye Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe, kritik bir gelişmeyle sarsıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında kameraya yansıyan tartışmalı hareketi nedeniyle idari tedbir uygulanmadan PFDK’ya sevk edildi. Sevkin Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi kapsamında 'hakaret' gerekçesiyle yapıldığı açıklandı. Maç sonrası sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Ederson’un Rizespor tribünlerine doğru müstehcen bir hareket yaptığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMA HAZIRLIĞI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe yönetiminin savunma için kapsamlı bir dosya hazırladığını duyurdu. Buna göre sarı-lacivertliler, Ederson’un kariyerinde benzer şekilde yaptığı ve tribünlere yönelik olmayan hareketin yer aldığı görüntü derlemesini PFDK’ya sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'Bu Hafta Gelecek' Diyerek Açıkladı: 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında Üçüncü Dalga Kapıda 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında Üçüncü Dalga Kapıda
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Trabzonspor, 10 Kişi Direnen Başakşehir'i Son Anda Yıktı 10 Kişi Direnen Başakşehir Son Anda Yıkıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek?
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsim Olmuş
Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama
İBB İddianamesi Kabul Edildi! İBB İddianamesi Kabul Edildi!