Kadrodan Çıkarılan Eren Elmalı, Adının Neden Bahis Listesinde Olduğunu Açıkladı

Bahis soruşturmasında adı geçen Eren Elmalı, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli futboldu, adının neden listeden olduğunu açıkladı.

TFF, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilen futbolcuların A Milli, Ümit ve U19 Milli Takım aday kadrolarından çıkarıldığını duyurdu. A Milli Takım’dan Eren Elmalı, Ümit Milli’den İzzet Çelik, U19’dan Ege Albayrak kadrodan çıkarıldı.

'ADIMIN YER ALMASININ NEDENİ'

Eren Elmalı'dan konuya ilişkin şu açıklama geldi: "Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım.

Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."

