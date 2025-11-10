Beşiktaş'tan Bahis Açıklaması! 'Futbolcularımızın...'

Beşiktaş, 2 futbolcusunun bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmesinin ardından açıklama yaptı. Her 2 futbolcusunun masumiyetine güvenlerinin tam olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Süreci titizlikle takip ediyoruz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) profesyonel liglere yönelik yürüttüğü bahis soruşturması, Süper Lig kulüplerini de kapsarken, Beşiktaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beşiktaş, süreci yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin, evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi gözetilerek büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Futbolcularımız yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır."

TFF’nin açıkladığı 1024 kişilik listede, Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal’ın isimleri yer almıştı.

