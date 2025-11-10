Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan 'Bahis' Yanıtı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmesi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Listede uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal’ın da yer alması üzerine deneyimli futbolcudan açıklama geldi.

'AKLIMDAN BİLE GEÇMEDİ'

Uysal, Instagram hesabından iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

DESTANOĞLU: MESNETSİZ, DAYANAKSIZ...

Bir açıklama da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan geldi. Destanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

Kaynak: Haber Merkezi