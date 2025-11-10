Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan 'Bahis' Yanıtı!

Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu iddiaları reddetti. Her iki isim de hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Son Güncelleme:
Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan 'Bahis' Yanıtı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmesi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Listede uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal’ın da yer alması üzerine deneyimli futbolcudan açıklama geldi.

'AKLIMDAN BİLE GEÇMEDİ'

Uysal, Instagram hesabından iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

DESTANOĞLU: MESNETSİZ, DAYANAKSIZ...

Bir açıklama da Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan geldi. Destanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

TFF Açıkladı: İşte Bahis Gerekçesiyle Disipline Sevk Edilen FutbolcularTFF Açıkladı: İşte Bahis Gerekçesiyle Disipline Sevk Edilen FutbolcularSpor

Bahis Skandalının Ardından... 2. ve 3. Lig Maçları Ertelendi!Bahis Skandalının Ardından... 2. ve 3. Lig Maçları Ertelendi!Spor

TFF'den Zorbay Küçük Kararı!TFF'den Zorbay Küçük Kararı!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bahis Skandalının Ardından... 2. ve 3. Lig Maçları Ertelendi! 2. ve 3. Lig Maçları Ertelendi!
TFF Açıkladı: İşte Bahis Gerekçesiyle Disipline Sevk Edilen Futbolcular İşte Bahis Gerekçesiyle Disipline Sevk Edilen Futbolcular
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreninde Önemli Mesajlar 'Atatürk'ü Yönelik Hakarete Karşıyız!'