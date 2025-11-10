TFF Açıkladı: İşte Bahis Gerekçesiyle Disipline Sevk Edilen Futbolcular

TFF, bahis skandalı soruşturmasında adı geçen futbolcuları açıkladı.

Son Güncelleme:
TFF Açıkladı: İşte Bahis Gerekçesiyle Disipline Sevk Edilen Futbolcular
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir adım attı. Kurul, bahis gerekçesiyle 1024 futbolcunun adını kamuoyuna duyurdu. PFDK’ye sevk edilen isimler arasında Süper Lig oyuncuları da yer aldı. İşte o isimler:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
TFF'den Zorbay Küçük Kararı! TFF'den Zorbay Küçük Kararı!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe Viktoria Plzen Hakeminin Kararlarını UEFA'ya Taşıdı Fenerbahçe Viktoria Plzen Hakemini UEFA'ya Taşıdı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması