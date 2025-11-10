TFF Açıkladı: İşte Bahis Gerekçesiyle Disipline Sevk Edilen Futbolcular
TFF, bahis skandalı soruşturmasında adı geçen futbolcuları açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir adım attı. Kurul, bahis gerekçesiyle 1024 futbolcunun adını kamuoyuna duyurdu. PFDK’ye sevk edilen isimler arasında Süper Lig oyuncuları da yer aldı. İşte o isimler:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor: Kerem Kayaarası
Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak
AYRINTILAR GELİYOR...