TFF Açıkladı: İşte Bahis Gerekçesiyle Disipline Sevk Edilen Futbolcular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir adım attı. Kurul, bahis gerekçesiyle 1024 futbolcunun adını kamuoyuna duyurdu. PFDK’ye sevk edilen isimler arasında Süper Lig oyuncuları da yer aldı. İşte o isimler:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

AYRINTILAR GELİYOR...