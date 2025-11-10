TFF'den Zorbay Küçük Kararı!

Bahis skandalı soruşturmasında ismi geçen hakem Zorbay Küçük’le ilgili karar açıklandı. TFF, tedbirin kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz şekilde süreceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
TFF'den Zorbay Küçük Kararı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında adı geçen hakem Zorbay Küçük hakkında alınan kararı açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Küçük'e uygulanan idari tedbirin kaldırıldığını bildirdi.

TFF’nin açıklamasında, "Dosyadaki bilgi ve belgelerle hakemin sunduğu evraklar birlikte değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi. Bu kararla birlikte Küçük, soruşturma sürecinde de görevine devam edebilecek.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Zorbay Küçük, adının bahis sitelerinde geçtiği iddialar üzerine kendisi adına açılan hesaplar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Küçük, "Hakemlik kariyerim boyunca hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis oynamadım" diyerek hakkındaki iddiaları reddetmişti.

AYRINTILAR DELİYOR...

Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Türk Futbolunda Kara Liste: Bahis Oynayan Futbolcular Kim? Türk Futbolunda Kara Liste: Bahis Oynayan Futbolcular Kim?
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe Viktoria Plzen Hakeminin Kararlarını UEFA'ya Taşıdı Fenerbahçe Viktoria Plzen Hakemini UEFA'ya Taşıdı
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması