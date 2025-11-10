TFF'den Zorbay Küçük Kararı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında adı geçen hakem Zorbay Küçük hakkında alınan kararı açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Küçük'e uygulanan idari tedbirin kaldırıldığını bildirdi.

TFF’nin açıklamasında, "Dosyadaki bilgi ve belgelerle hakemin sunduğu evraklar birlikte değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi. Bu kararla birlikte Küçük, soruşturma sürecinde de görevine devam edebilecek.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Zorbay Küçük, adının bahis sitelerinde geçtiği iddialar üzerine kendisi adına açılan hesaplar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Küçük, "Hakemlik kariyerim boyunca hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis oynamadım" diyerek hakkındaki iddiaları reddetmişti.

