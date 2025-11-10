Bahis Skandalının Ardından... 2. ve 3. Lig Maçları Ertelendi!
Bahis soruşturması skandalı büyürken TFF, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının ertelendiğini duyurdu. Süper Lig ve 1. Lig maçlarıysa devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan bahis skandalının ardından lig takvimine ilişkin yeni kararını açıkladı.
TFF’nin duyurusuna göre Süper Lig ve 1. Lig maçları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecek. Ancak TFF 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları iki hafta süreyle ertelendi.
