Bahis Skandalının Ardından... 2. ve 3. Lig Maçları Ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan bahis skandalının ardından lig takvimine ilişkin yeni kararını açıkladı.

TFF’nin duyurusuna göre Süper Lig ve 1. Lig maçları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecek. Ancak TFF 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları iki hafta süreyle ertelendi.