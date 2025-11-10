Osimhen'in Golü Neden İptal Edildi? İşte VAR Kaydı
TFF, VAR kayıtlarını paylaştı. Kayıtlarda Kocaelispor maçında Osimhen'in iptal edilen golü de yer alıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=P3DTYCPY_ms
Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtlarında Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın görüntüsü de yer aldı. Victor Osimhen'in iptal edilen golündeki VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.
Çağdaş Altay: Evet hocam.
VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.
VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.
VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.
Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim abi, hocam.
VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.
Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.
VAR: Tamamdır karar senin.
