Osimhen'in Golü Neden İptal Edildi? İşte VAR Kaydı

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtlarında Galatasaray'ın Kocaelispor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın görüntüsü de yer aldı. Victor Osimhen'in iptal edilen golündeki VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.

Çağdaş Altay: Evet hocam.

VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.

VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.

VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.

Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim abi, hocam.

VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.

Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.

VAR: Tamamdır karar senin.

Kaynak: Haber Merkezi